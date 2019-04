Juventus-Ajax DIRETTA LIVE | Formazioni ufficiali – Moviola – Pagelle – Sintesi

Juventus-Ajax, ritorno quarti di finale Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, sintesi e tabellino

È il gran giorno della super sfida tra Juventus e Ajax, valido per la gara di ritorno dei quarti di Champions League. I bianconeri sono pronti a giocarsi una delle partite più importanti della stagione. Si riparte dall’1-1 della Johan Cruyff Arena, maturato grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e David Neres. Fuori Mandzukic e Chiellini, panchina per Cancelo, addirittura tribuna per Douglas Costa. Olandesi senza Tagliafico e con il recuperato De Jong. Ci sono i presupposti per una serata spettacolare.

Juventus-Ajax: pagelle e tabellino

Juventus-Ajax: diretta live, moviola e sintesi

Juventus-Ajax: formazioni ufficiali

Juventus-Ajax: probabili formazioni

Come già annunciato ieri da Massimiliano Allegri, Mandzukic e Chiellini saranno out. Recupera invece Emre Can (protagonista di un piccolo giallo poi rientrato in mattinata). Allegri confermerà Dybala in attacco con Bernardeschi e Cristiano Ronaldo. Sulle fascia destra agirà De Sciglio e non Cancelo come inizialmente si pensava. Panchina iniziale per Kean, pronto ad entrare a gara in corso. Tribuna per Douglas Costa.

Nell’Ajax c’è De Jong, ristabilitosi dopo il problema accusato in campionato. Per il resto tutto confermato, con Neres, Ziyech e Van De Beek a formare il trio di trequartisti alle spalle di Tadic.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

AJAX (4-2-3-1): Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Mazraoui; Schone, De Jong; Ziyech, Van De Beek, Neres; Tadic.

Juventus-Ajax Streaming: dove vederla in tv

Juventus-Ajax sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Uno (canale 201 dello Sky Box in HD) e Sky Sport (canale 252 satellitare in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.