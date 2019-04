Diffidati Juve-Ajax in vista delle semifinali di Champions League. Bernardeschi e Matuidi dovranno evitare la sanzione

I diffidati per la partita di ritorno tra Juve e Ajax sono gli stessi dell’andata. L’unica eccezione è Tagliafico. Il terzino dell’Ajax era stato ammonito nel match in Olanda, finito in pareggio 1-1, e stasera non potrà essere a disposizione di ten Hag.

I bianconeri, in caso dovessero riuscire a difendere il pareggio con gol dell’andata, dovranno evitare inutili sanzioni per non perdere pedine fondamentali per le semifinali. I diffdati della Juve sono Bernardeschi e Matuidi che oggi saranno chiamati alla massima attenzione per evitare il cartellino giallo, o peggio. Per l’Ajax, invece, i diffidati sono Van de Beek, Ziyech, De Ligt e Blind.