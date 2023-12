Juventus, Allegri: «Abbiamo fatto una buona partita, qui aveva vinto solo il Napoli»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Frosinone

VITTORIA – «Abbiamo fatto una buona partita, qui aveva vinto solo il Napoli. Sono annate dove nelle squadre funziona tutto bene, non era facile. Ottimo primo tempo, creando molto. Se crei così e il primo tempo finisce 1-0 è normale poi calare nella ripresa. Sul gol subito potevamo fare meglio. Abbiamo avuto una buona reazione, buone occasioni come loro, ma bisogna continuare a lavorare. Sono contento per Yildiz e Dusan, ma così come per tutta la squadra. Un gruppo straordinario, che non si tira mai indietro ed è rimasto sempre lucido e compatto».

COSA HA DETTO A YILDIZ – «E’ giovane, ha l’entusiasmo che ci vuole in questi momenti. Anche Iling ha fatto bene, Weah idem, Nicolussi stesso a centrocampo. Bisogna continuare lavorando sui nostri limiti».

