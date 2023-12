Juventus, Allegri: «Punto importante. Polemiche arbitrali? Massa ha diretto bene»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato così dopo il match giocato contro il Genoa: le sue dichiarazioni

Massimiliano Allegri ha così parlato a Dazn dopo Genoa-Juve.

COSA SI E’ SBAGLIATO – «Non era semplice giocare con il Genoa. E’ stata una buona prestazione, si deve crescere che per rimanere in cima si deve essere più efficaci nelle situazioni. L’avversario va ucciso, ti capita un’occasione contro e prendi gol. Nel finale dovevamo essere più lucidi e sbagliare meno. Ma è un punto importante, diamo seguito alla striscia positiva. Pensiamo al Frosinone, ma per la prestazione sono contento».

ERRORI DI MASSA – «Massa ha arbitrato una buona partita. Sono molto contento, poi non do mai giudizi perchè non fa parte del mio lavoro. Ci sono episodi che vengono valutati dal Var in un modo o in un altro. Su quello è difficile avere una linea guida unica, l’episodio è soggettivo. Sei o sette anni fa dissi sull’episodio Var in Atalanta-Juve che se entriamo nelle robe soggettive è un problema. Gli arbitri sono bravi, ma le polemiche vengono fuori per forza. Non voglio parlare di questo, è normale non ci sia uniformità. Sono casi soggettivi, robe vecchie e io modestamente un po’ di anni fa l’ho detto. Ci sono falli e robe soggettive, è normale che poi a fine partita dovremmo polemizzare. Gli arbitri vanno lasciati arbitrare».

