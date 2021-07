Juventus, Allegri può sorridere: arriva il maxi aumento di capitale

La Juventus ha varato ieri un aumento di capitale da 400 milioni di euro: ora Allegri può sorridere pensando al mercato

La Juventus ieri ha chiuso il bilancio in forte perdita ma non è una novità dell’ultima ora considerando le condizioni in cui versa il calcio all’interno della pandemia. La società bianconera ha varato l’aumento di capitale da 400 milioni di euro.

Come spiega Tuttosport, l’aumento di capitale permetterà ad Allegri di iniziare sereno un nuovo ciclo: infatti c’è il budget per il lauto compenso di Cristiano Ronaldo e anche per un mercato che, al momento, appare molto statistico. Ma Allegri ha già qualcosa in serbo.