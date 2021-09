Juventus, Allegri si prepara a festeggiare le 400 panchine in Serie A

400 panchine per Allegri in Serie A: traguardo contro la Sampdoria per il tecnico livornese, che entra in una speciale classifica

Juve Sampdoria ha un sapore speciale per Massimiliano Allegri. Come riportato da La Stampa, il tecnico livornese domani taglia il traguardo delle 400 panchine in Serie A, entrando nella Hall of Fame degli allenatori più presenti nella storia del campionato.

Tra i più longevi figurano certamente Carlo Mazzone (792 partite), Nereo Rocco (787), Giovanni Trapattoni (689), Niels Liedholm (644), Giuseppe Viani (639). Tra coloro ancora in attività, ad aver superato le 400 panchine ci sono Luciano Spalletti (487), Walter Mazzarri (465) e Gian Piero Gasperini (452).