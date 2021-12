Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato al termine del match di Serie A vinto contro il Bologna

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato al termine del match di Serie A vinto contro il Bologna. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

PESO VITTORIA – «Dovevamo capire i momenti della partita, non come a Venezia e Salerno. Oggi i ragazzi hanno fatto bene la fase offensiva e difensiva perché tutti hanno collaborato. Rispetto a Venezia siamo entrati bene in campo anche se non abbiamo gestito bene il pallone che abbiamo regalato al Bologna che è una buona squadra. Ma abbiamo fatto una buona partita ed è una vittoria meritata. Ora non bisogna abbassare la guardia col Cagliari in vista di due mesi che sono meravigliosi con tante partite belle da giocare».

GESTIONE – «Dobbiamo migliorare, Arthur prima della fine del primo tempo doveva tenere il pallone e non andare in verticale. Ma sono contento per approccio e cattiveria agonistica che hanno messo i ragazzi».

