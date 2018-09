Juventus: l’Allianz Stadium festeggia sette anni – VIDEO

La Juventus ha pubblicato alcuni video per festeggiare il settimo anno dall’inaugurazione dell’Allianz Stadium

Sette anni fa, l’8 settembre 2011, apriva ufficialmente i battenti lo Juventus Stadium. Un passo in avanti per la società bianconera e per il calcio italiano che ufficializzava uno dei primi stadi di proprietà del nostro campionato. A seguito della cessione dei diritti alla società finanziaria europea Allianz, lo Stadium, dalla scorsa estate ha preso la denominazione di Allianz Stadium.

L’impianto ha partecipato in attivo al cambio di rotta della squadra che da quella stagione ha portato a casa risultati importantissimi e numerosi, divenendo una vera e propria fortezza. La magia della struttura e il sostegno dei tifosi, difatti, hanno fatto tremare numerose società che hanno calpestato il manto dell’Allianz, divenuto per molto tempo inespugnabile. Le statistiche lo dimostrano: in 180 partite disputate allo Stadium, la Juventus ha conquistato ben 144 vittorie, considerando anche una stagione senza sconfitte ed un totale di 78 partite senza subire gol. La squadra bianconera per festeggiare i sette anni dello Stadium ha pubblicato sul proprio profilo Twitter vari video commemorativi.

Continua a leggere su Juventus News 24