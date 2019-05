Juventus, altro che fatta per Joao Felix! Benfica prepara super rinnovo

Juventus, sia allontana Joao Felix: Jorge Mendes e il Benfica preparano un rinnovo milionario per il lusitano

La Juventus era convinta di avere Joao Felix in pugno, ma il trasferimento rischia di saltare. E non per colpa di una concorrente. Nonostante il desiderio del classe ’99 di giocare insieme all’idolo Cristiano Ronaldo, i bianconeri rischiano di salutare l’obiettivo di mercato per colpa di… Jorge Mendes!

Stando alle indiscrezioni riportate dai quotidiani portoghesi, l’agente di CR7, che cura, tra gli altri, anche gli interessi di Joao Felix, ha strappato un accordo storico al Benfica. Il club è pronto a proporre al promettente Under 21 un rinnovo: il nuovo contratto prevede, secondo A Bola, la bellezza di 2,5 milioni di euro a stagione. Queste cifre renderebbero il giovane il giocatore più pagato della rosa. Fabio Paratici non molla tuttavia la presa, attratto dal talento del ragazzo che finora ha segnato 18 reti e fornito 11 assist in 41 presenze.