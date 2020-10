Carlo Ancelotti ha parlato di Andrea Pirlo come allenatore

Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato anche delle qualità di Andrea Pirlo come allenatore.

«Quando si parla ad esempio di Pirlo allenatore e si osserva che è ancora acerbo per guidare la Juve, replico che per lavorare in panchina servono conoscenza della materia ed esperienza. Pirlo ha un’enorme competenza».