Juventus, arriva l’Atalanta. Un successo per celebrare Allegri e Barzagli

La Juventus ospita l’Atalanta nella gara di domani sera. Allegri e Barzagli saluteranno, e quale miglior modo di farlo se non con un successo

Sarà una giornata particolare, quella di domani, in casa Juventus. La Lega Serie A consegnerà la Coppa dello Scudetto meritatamente guadagnata dai bianconeri, ma oltre alla felicità per il trofeo anche altri pensieri attraverseranno la testa dei tifosi. Sarà l’ultima di Max Allegri all’Allianz Stadium, sarà l’ultima di Andrea Barzagli. Chiuso il ciclo del tecnico, è tempo di guardare avanti. Ma senza dimenticare di celebrarlo per tutto quello che ha dato alla squadra e ai trofei che ha portato in bacheca. Il difensore rappresenta una vera e propria bandiera. Raro, nel calcio di oggi, trovare un giocatore che si leghi per otto anni a un club.

L‘Atalanta sarà la coprotagonista della serata. Per gli orobici sicuramente motivazioni di campo più elevate rispetto ai bianconeri. Quest’ultimi, dopo la vittoria del campionato, hanno comprensibilmente abbassato la tensione, incappando in alcune prestazioni non proprio da Juve. È quello che sicuramente non vorrà vedere domani Allegri, la cui volontà è sicuramente salutare il pubblico che l’ha accompagnato cinque anni con un successo.