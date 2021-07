Juventus, Arthur si opera: i tempi di recupero del centrocampista

Fissata a domani l’operazione di Arthur Melo per recuperare dalla calcificazione post traumatica tra tibia e perone. Le ultime

Operazione fissata domani per Arthur Melo. Come appreso da JuventusNews24.com, il centrocampista brasiliano affronterà l’intervento per recuperare dalla calcificazione post traumatica tra tibia e perone.

Il centrocampista brasiliano era già sparito dai radar a febbraio proprio a causa di questo problema e ora vuole affrontare la nuova stagione senza questo problema fisico. Da qui la decisione del club di intervenire in tempo. Tempi di recupero: circa 3 mesi.