Le parole di Federico Bernardeschi su Maradona, Pirlo e il momento della Juventus tra campionato e Champions

Dalla scomparsa di Maradona al rapporto con Pirlo: Federico Bernardeschi ha affrontato diversi argomenti parlando a JTV, canale tematico bianconero.

Morte Maradona – «È un lutto per tutti quanti. Credo se ne sia andato il più forte di tutti i tempi. Diego era la figura che rappresentava il calcio. Questo ha fatto sì che tutti gli amanti di questo sport ne risentano. Se ne è andato un bel pezzo di storia di calcio e non solo. Tutti abbiamo visto i suoi video e i gol che ci ricordiamo di più sono quelli che gli hanno permesso di vincere il Mondiale. Quelli sono stati eccezionali, ma tutto il significato che gli stava dietro è molto importante. Saranno giorni tristi per tutti coloro che amavano la magia di Diego Armando Maradona».

Rapporto con Pirlo – «Ho un bellissimo rapporto con lui fatto di sincerità e fiducia. Lui si è calato molto bene in questo ruolo perché è stato un campione, abituato a gestire gli spogliatoi anche quando giocava. Questa cosa lo ha facilitato molto, si vede nel rapporto con noi giocatori che è di gestione a 360 gradi. Ci parla molto e ci spiega molto le cose e per uno spogliatoio come il nostro è fondamentale».

LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU JUVENTUSNEWS24.COM