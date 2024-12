Juventus Bologna, la moviola dei quotidiani sportivi

Ha fatto molto discutere il contatto non sanzionato dall’arbitro Marchetti in Juventus Bologna tra Kalulu e Odgaard

La Juventus pareggia contro il Bologna in casa per 2-2 grazie ad una rimonta da doppio svantaggio firmata Koopmeiners e Mbangula. Nel primo tempo c’è stato però un episodio molto dubbio che ha scatenato i social e non solo.

Su un lancio lungo di Miranda, c’è un incrocio di gambe tra Kalulu e Odgaard lanciato verso la rete. L’arbitro Marchetti, dopo un silent check con il VAR, opta per confermare di fatto la sua decisione: né fallo né cartellino. Questa la moviola a riguardo dei principali quotidiani sportivi.

GAZZETTA DELLO SPORT – «Kalulu su Odgaard sgambetto netto ma nessun fischio. Marchetti fischia troppo (32 falli). Ma non fischia al 25’ p.t.: Odgaard lanciato a rete viene sgambettato in modo netto da Kalulu. L’arbitro non rileva una punizione sacrosanta e attende dal Var segnalazioni da chiara occasione da gol negata (con rosso): che il danese non arrivi sul pallone è un’ipotesi come il contrario, scelte (arbitro+Var) che lasciano un dubbione. Alcuni gialli ok, altri falli invertiti»

CORRIERE DELLA SERA – «Lancio di Miranda, pallone verso Odgaard, Kalulu bruciato sul tempo lo mette giù. Marchetti non fa nulla, né fallo, né giallo, il Bologna chiede il rosso. Rebus: il pallone cade a terra molto più vicino a Odgaard che a Perin in uscita. Vero, non ha pieno controllo del pallone, ma ha la possibilità di guadagnare il controllo. Anche col rosso, il VAR non sarebbe intervenuto»

TUTTOSPORT – «L’arbitro si perde per strada diversi falli, tra cui quello di Kalulu su Odgaard in campo aperto, su un’azione d’attacco rossoblù. Marchetti non ravvisa alcuna irregolarità, il VAR fa un silent check per un possibile DOGSO e conseguente espulsione a carico del difensore francese. Manca un fallo evidente: Odgaard è davanti e Kalulu gli prende il piede. Sarebbe stato da giallo (e non da rosso) perché manca il pos- sesso del pallone, che rimbalza e sarebbe stato difficile da controllare».