Juventus, Bonucci: «Ci godiamo il primo posto. Obiettivo quarti di finale»

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato al termine del match di Champions League vinto contro il Malmoe. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

PRIMO POSTO – «L’abbiamo festeggiato insieme ai tifosi, la notizia è arrivata mentre stavamo andando a salutarli. Sapevamo che dovevamo fare il nostro, fare ciò che dovevamo e poi aspettare notizie dalla Russia. A Londra brutto passo falso, abbiamo però capito qualcosa in più. Ci godiamo il primo posto e domani pensiamo a Venezia, sarà difficile.

KO COL CHELSEA – «A Londra sapevamo che era una partita difficile contro i campioni d’Europa, dopo un primo tempo fatto abbastanza bene. Poi siamo crollati dietro gli episodi. Ci speravamo. Dovevamo fare la nostra partita senza pensare a ciò che accadeva in Russia. Potevamo fare meglio con un margine più largo e ci siamo goduti la vittoria. Poi vedremo il sorteggio, ma gli ultimi anni abbiamo zoppicato agli ottavi contro squadre sulla carta meno forti. Ogni partita sarà da giocare e ci arriveremo nelle migliori condizioni».

JUVE BIG IN EUROPA – «La Juve è al livello delle top? Sarebbe da ipocriti dire che Bayern, Chelsea, Real, Liverpool non abbiano qualcosa più di noi. Lo dicono i numeri. C’è solo da mettere in campo quando saranno gli ottavi la forma fisica e mentale migliore per andare avanti. L’obiettivo dev’essere minimo entrare nelle prime otto. Quello dev’essere il nostro focus e qualsiasi dovesse essere la sorteggiata contro di noi ci sarà da arrivare agli ottavi nella migliore condizione. Dobbiamo arrivare almeno ai quarti».

