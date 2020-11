Leonardo Bonucci prova lo sprint per il rientro. Il difensore della Juventus ha saltato già due gare, ma vuole esserci contro il Benevento

La difesa della Juventus ieri sera ha scricchiolato un po’, ma la prova di Matthijs De Ligt è stata sontuosa: il difensore olandese consente un recupero comodo a Chiellini e Bonucci.

Secondo Tuttosport, però, il numero 19 bianconero sta tentando il tutto per tutto per rientrare già con il Benevento ed essere disponibile per la Champions League.

I DETTAGLI SU JUVENTUSNEWS24