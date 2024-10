Juventus, Bonucci torna in Nazionale: ecco il ruolo

L’ex difensore di Juventus e Milan ritorna in Nazionale con questo nuovo ruolo: le ultime notizie

Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus, entrerà nello staff dell’Italia U20 come collaboratore di Bernardo Corradi. Un primo passo verso un possibile futuro da allenatore avendo preso il patentino B.

A riportarlo è Sky che spiega come l’ex calciatore riabbraccerà l’azzurro in questo nuovo ruolo. Il momento più importante della sua carriera in Azzurro è sicuramente il gol nella finale degli Europei vinta ai rigori contro l’Inghilterra.