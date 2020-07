Juventus, Bonucci: «Vittoria di sacrificio. Atalanta dura»

Leonardo Bonucci ha commentato il pareggio conquistato contro l’Atalanta: le dichiarazioni del difensore della Juventus

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha commentato ai microfoni di DAZN la partita contro l’Atalanta.

GARA – «Sempre dura giocare contro di loro, la squadra ha fatto un grande sacrificio, io ho stretto i denti non mi sono allenato per alcuni giorni per un male al tallone. Abbiamo fatto un punto che tiene lontano le inseguitrici, stasera ha vinto il gruppo. Oggi era importante provare a vincere, non ci siamo riusciti, ma portare a casa un punto tiene a distanza Lazio e Atalanta. Adesso recuperiamo le energie e pensiamo a mercoledì, mercoledì sarà difficile».

ATALANTA – «Sapevamo che con loro se non muovevamo la palla veloci facevamo fatica. Nel primo tempo complice la loro foga abbiamo trvato difficoltà».

EUROPA – «Credo che a livello mentale le energie le possiamo recuperare se la matematica ci darà la vittoria con qualche turno d’anticipo».