Juventus, Bremer rivela: «Io all'Inter? Ho parlato con tante squadre...»

Gleison Bremer, neo difensore della Juventus, in una intervista a DAZN ha parlato delle trattative che lo hanno visto coinvolto nel corso di questa finestra di calciomercato.

INTER – «Voi giornalisti avete parlato di più di questo. Io ho parlato con tante società, magari mi sono avvicinato a un’altra squadra italiana ma non è cambiato tanto. Sapevo di andare via, ma non dove. Sono alla Juve e mi trovo qui».

CHIELLINI MI HA DETTO CHE SARO’ IL SUO EREDE – «No, non mi ha detto questo. Mi ha parlato e mi ha detto che sono forte: se riesco a fare la metà di quanto fatto alla Juve… ha fatto la storia, se mi avvicino va bene».

