Juventus, Bremer soffiato all’Inter: ecco come è stato operato il sorpasso ai nerazzurri

Calciomercato Juventus: i bianconeri hanno soffiato Bremer all’Inter da sotto al naso, ecco come è nato il sorpasso ai nerazzurri

Gleison Bremer è ormai un nuovo calciatore della Juventus e La Gazzetta dello Sport ha ricostruito le tappe che hanno portato i bianconeri ad assicurarsi il brasiliano.

Il brasiliano, per mesi, ha aspettato che l’Inter chiudesse per il suo acquisto. L’accordo tra le parti era stato raggiunto per 3 milioni a stagione fino al 2027, poi l’inserimento bianconero. Cherubini è comparso all’orizzonte tra giovedì e venerdì, inserendosi nello spiraglio lasciato da Marotta che continuava a temporeggiare. E così, grazie anche alla cessione di De Ligt che ha portato nuovi incassi al club, Madama ha soffiato ai rivali nerazzurri un grande obiettivo in poco meno di una settimana.

