Juventus, addio a Buffon ma con lui non ha mai perso

Gianluigi Buffon l’anno prossimo non vestirà più la maglia della Juventus ma una statistica di questa stagione è dalla parte del portiere

La carta d’identità recita 43 anni, ma in campo si vede tutt’altro. Anche contro il Sassuolo Gigi Buffon è risultato determinante, con un rigore parato e una prestazione di carattere. A fine stagione dirà addio alla Juve ma quanto fatto in questo anno non fa che confermare la sua importanza.

Con Gigi in campo, in questa stagione, la Juve ha ottenuto 10 e vittorie e soltanto un pareggio, contro l’Inter, per 0 a 0, dunque senza subire reti. Un’importanza straordinaria e incredibile vista l’età.