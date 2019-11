Juventus, lo United frena per Mandzukic: ora vuole Halland

Juventus, sembra aver cambiato obiettivo il Manchester United che potrebbe defilarsi dalla trattativa per Mandzukic

Il mercato si sa cambia di giorno in giorno e se fino a qualche ora prima un trasferimento sembrava essere alla conclusione tutto può cambiare in un attimo. Proprio questo sembra stia succedendo in casa United.

Il Manchester infatti aveva come primo obiettivo Mario Mandzukic per il mercato di gennaio mentre ora sembra aver cambiato rotta. Come riporta il Daily Express infatti la dirigenza del club inglese starebbe facendo più di un pensiero per Erling Haaland stellina del Salisburgo.