Juventus, Can: «Contro l’Ajax vogliamo vincere. Non vi dico dove gioco!»

Emre Can torna tra i convocati di Juventus-Ajax. Ecco le parole del tedesco alla vigilia del big match di Champions

Quello di Emre Can è il recupero più importante per Max Allegri in vista di Juventus-Ajax. Ecco le parole del tedesco, al fianco del tecnico in conferenza stampa:«Dopo l’infortunio con il Milan ho avuto qualche problema, ma ora sono pronto per domani. Lo so che la Juventus vuole vincere assolutamente la Champions, è molto importante per tutti. Vogliamo vincere, ma non sarà facile contro l’Ajax. Dovremo adottare stesso atteggiamento della partita con l’Atletico, non giocheremo certamente dello 0-0 e cercheremo sicuramente di segnare. Non abbiamo paura, faremo nostro gioco e nostra partita. Ho visto l’andata in tv, fanno molto pressing, è molto bello vederli giocare».

Emre Can scherza descrivendo il suo mister, Allegri, ma non rivela nulla sulla sua posizione in campo contro i Lancieri:«Devo dire qualcosa di positivo sul mister perché è qui vicino… A parte gli scherzi, è un allenatore fantastico, i risultati lo dimostrano. Per lui è molto importante come ogni partita viene disputata, per me è un grande allenatore. Ho risposto bene? son stato bravo? Volete sapere che posizione occuperò domani? Non lo so dove giocherò e se lo sapessi non ve lo direi…vedrete domani».