Juventus, che feeling tra Allegri e McKennie: cosa è successo in allenamento

Tra Massimiliano Allegri e Weston McKennie è subito scattato il feeling, con l’allenatore della Juventus che prende in giro l’americano

Non solo l’invito a segnare 10 gol in campionato: Massimiliano Allegri sembra aver già instaurato un ottimo rapporto con Weston McKennie.

Si racconta che in questi giorni di allenamento – spiega La Gazzetta dello Sport gli abbia fatto qualche battuta sul peso – Wes non ha la cultura della bresaola alla Pippo Inzaghi… Per Wes, una buona notizia: se un allenatore ti pungola, significa che gli interessi.