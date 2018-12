Juventus, anche il Chelsea studia Militao. Tutti i dettagli della trattativa

Non solo la Juventus, anche il Chelsea, insieme ad altri due club inglesi, starebbe monitorando il profilo di Militao, difensore del Porto, in ottica mercato

Secondo quanto riportato dal Mail on Sunday, il Chelsea di Maurizio Sarri sarebbe alla ricerca di un nuovo difensore. Nel mirino della società figurano diversi nomi, tra cui quello di Eder Militao, brasiliano classe 1998 attualmente in forza al Porto che tanto sta facendo bene in questa stagione.

Su Militao c’è però già una discreta concorrenza, con altre due inglesi come Everton e Manchester United pronte a trattare l’acquisto del giocatore. Non solo: sembra che anche la Juventusstia sondando il profilo del giocatore per valutare un eventuale acquisto nelle prossime finestre di mercato. Seguiranno aggiornamenti.