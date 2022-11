Le parole di Federico Cherubini, dirigente della Juventus, per il Next Gen Day all’Allianz Stadium dedicato alle seconde squadre

Federico Cherubini, Dirigente della Juventus, ha preso la parola al Next Gen Day dell’Allianz Stadium. Un incontro per approfondire il tema delle seconde squadre alla quale prenderanno parte anche Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, Lorenzo Casini, Presidente della Lega Serie A, Umberto Calcagno, presidente dell’AIC e il presidente della Juventus Andrea Agnelli.

LE PAROLE DI CHERUBINI – «Questa cosa nasce mesi fa in cui abbiamo detto di dedicare una giornata a questa squadra. Oggi speriamo ci siano più di 25mila persone ad un evento che qualche anno fa era inimmaginabile. Con Morata abbiamo discusso tante volte del percorso formativo. I nostri obiettivi sono settimanali, a volte è difficile mantenere la linea. 5 anni fa abbiamo iscritto la seconda squadra, dopo averne parlato da 10 anni e oggi raccogliamo i primi frutti. Ringrazio Fusco, Zauli presenti in sala, anche Claudio Chiellini, ringrazio Pecchia e Zironelli che oggi non sono qui. La seconda squadra è un anello di congiunzione tra mondi diversi, con l’obiettivo di formare giocatori per la prima squadra e per il sistema. Gigi Milani sente oggi questa partita sua perchè è frutto di un percorso. Dobbiamo riuscire insieme agli altri club per costruire un sistema in modo che, tra qualche anno, parleremo di universi».

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24