Juventus, Chiesa: «Ogni giorno entro sempre più negli schemi di Pirlo»

Federico Chiesa ha parlato al termine di Juventus-Udinese

Federico Chiesa, esterno della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della vittoria contro l’Udinese.

LA GARA – «Il secondo tempo abbiamo attaccato con più cattiveria, l’Udinese è stata brava a chiudersi nel primo tempo. Il mister ci chiedeva più ampiezza. Siamo stati bravi a trovare il gol del vantaggio poi ovviamente nel secondo tempo l’Udinese per recuperare si è aperta un po’ di più e siamo stati cinici e vogliosi di portare a casa i tre punti».

GOL CONTRO L’ATALANTA – «Io penso che le prestazioni ti fanno sbloccare, ogni volta scendo in campo per dare il massimo, la continuità di prestazioni ti fa stare più sicuro. Ogni giorno capisco sempre di più, entrando negli schemi del mister, ogni giorno, ogni allenamento capisco sempre di più e poi lo porto in campo».