Juventus, Christillin: «Non avrei fatto quel contratto ad Allegri. Ora...»

Evelina Christillin, membro esecutivo UEFA, ha parlato dell’attuale situazione in casa Juventus: le sue dichiarazioni

ALLEGRI – «La situazione finanziaria come ha detto anche Arrivabene, è quella che vincola Allegri a quella panchina. Un contratto da 7 milioni netti più bonus per 4 anni è un segnale di fiducia molto importante. Non avrei fatto quel contratto con quell’ingaggio ad Allegri, ma io non sono nessuno. Mi metto nei panni dell’imprenditore che se fa un investimento così grande vuol dire che crede in quella persona. La squadra dell’anno scorso era ereditata da Allegri, quella di quest’anno è stata fatta con lui. Poi c’è la sfortuna di Pogba e di Di Maria ma un investimento di quel tipo faceva pensare ad altre garanzie. Io sinceramente gli darei ancora tempo anche perché c’è una pausa importante di due mesi, dove si può ricostruire, magari cambiando qualcosa e puntando sui giovani. Ragionare con la pancia è normale e lo faccio anche io, ma forse bisogna pensare più con la testa. Se la Juventus non dovesse vincere contro il Maccabi comprometterebbe di molto il passaggio del turno in Champions. Detto questo io aspetterei fino a gennaio».

