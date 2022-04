Juventus, Christillin: «Stimo Allegri, ma mi aspettavo di più»

Evelina Christillin ha parlato della stagione della Juventus e del lavoro fatto da Allegri

Evelina Christillin, membro aggiuntivo Uefa nel consiglio FIFA e tifosa della Juventus, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Le sue parole.

ALLEGRI – «La simpatia e la stima per Allegri non sono in discussione, però mi aspettavo qualcosa di più. Il tempo di assestamento è finito».

COLPA – «Dividerei le responsabilità tra società, allenatore e giocatori. Certo, è chiaro che Sarri e Pirlo hanno vinto di più».

PROGETTO – «Agnelli con lui ha puntato su un progetto davvero a lungo termine e per noi tifosi sarebbe bello conoscere di più di questo progetto. Generalmente quando fai un piano industriale lo racconti, mentre alla Juve questo accade meno».

