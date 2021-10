Juventus, clima troppo spensierato: Allegri vara un nuovo regime alla Continassa

Prima del Sassuolo, Allegri aveva visto una squadra poco concentrata. L’allenatore della Juventus vara un nuovo regime alla Continassa

Come scrive Tuttosport Massimiliano Allegri aveva annusato l’aria un po’ spensierata dalle parti della Continassa alla vigilia del match col Sassuolo. Aveva la forte sensazione della trappola in cui alla fine la squadra è cascata.

Alla Juventus è calata la tensione dopo la serie di risultati positivi, e il primo obiettivo di Allegri sarà ora la stretta su atteggiamenti e concentrazione. Disciplina e rigore devono essere fattori determinanti per non sbagliare più partite del genere in cui concentrazione, comprensione della gara e cinismo sono imprescindibili.

