Juventus, Sarri: «Bisogna ringraziare Ronaldo» – VIDEO

Juventus, Maurizio Sarri spegne il caso Ronaldo: il portoghese si è diretto negli spogliatoi dopo la sostituzione con Dybala – VIDEO

Maurizio Sarri spegne il caso Ronaldo. In conferenza stampa, il tecnico della Juventus, ha parlato della sostituzione del portoghese, uscito al 55′ lasciando il posto al match winner Dybala.

«Ronaldo bisogna ringraziarlo perché si è messo a disposizione, tanti non lo avrebbero fatto. Se lui si arrabbia per una sostituzione, dopo tutto quello che ha vinto, a me fa piacere», ha detto Sarri in conferenza stampa.