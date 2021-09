Juventus, contro Chelsea e Torino spunta un’idea in attacco

Juventus, l’idea di Allegri in vista di Chelsea e Torino, gare in cui mancheranno sia Paulo Dybala che Alvaro Morata

Massimiliano Allegri perde sia Dybala sia Morata per le prossime partite contro Chelsea e Torino. Una soluzione per sostituirli potrebbe essere Federico Bernardeschi nel ruolo di attaccante. Secondo Tuttosport, il tecnico livornese valuterà anche la candidatura del numero 20 per prendere posto in avanti.

Lo stesso Bernardeschi, a Sky dopo Juve Sampdoria, ha parlato così del possibile impiego in attacco: «A me piace giocare più vicino alla porta. Non sarebbe un problema, anzi, l’ho già fatto in Nazionale. Sarei una punta di profondità e palleggio. Sarò a disposizione, vediamo cosa deciderà il mister».