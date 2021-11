La Juventus ha diramato i convocati per la Fiorentina e non ci sarà Szczesny

La Juventus ha diramato la lista di giocatori convocati da Allegri per la gara contro la Fiorentina. La novità riguarda la porta, dove non ci sarà Wojciech Szczesny.

Il portiere non c’è per infortunio per aver subito una contusione al costato (leggi su juventusnews24 le ultime sulle sue condizioni)