Juventus, McKennie fuori dai convocati per il Monza: ecco perchè

McKennie non sarà a disposizione di Allegri per il Trofeo Berlusconi di stasera contro il Monza.

Come appreso da Juventusnews24.com il centrocampista americano è stato escluso dalla lista dei convocati per motivi precauzionali. L’ex Schalke 04 si è allenato bene in settimana, ma non giocherà per evitare eventuali contrasti e problemi fisici.

McKennie aveva segnato un gran gol contro il Cesena.