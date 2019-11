Juventus, Danilo allontana l’Inter: «La stagione è lunga»

Il terzino della Juventus Danilo ha parlato della lotta Scudetto in Serie A: «L’Inter sta facendo bene, ma la stagione è lunga»

Il terzino della Juventus Danilo ha parlato della lotta Scudetto in Serie A: «L’Inter sta facendo bene, ma la stagione è molto lunga e nel calcio tutto può cambiare nel giro di due o tre mesi».

«Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e non guardare gli altri. Questo è il miglior cammino da fare per ottenere quello che abbiamo in mente», ha ammesso il brasiliano ai microfoni di Sky Sport.