Il terzino della Juventus De Sciglio ha analizzato la vittoria dei bianconeri in Champions League contro l’Atletico Madrid

Mattia De Sciglio ha parlato al termine della sfida contro l’Atletico Madrid: «Il primo posto era il nostro obiettivo. Cristiano Ronaldo aveva voglia di segnare, come in ogni partita, ma anche lui pensa prima al bene della squadra. È felice per la vittoria».

«Sarri è diverso da Allegri, ma mi trovo bene. Nelle ultime partite abbiamo riscontrato maggiore solidità difensiva che ci ha permesso di gestire il risultato», ha concluso il terzino della Juventus ai microfoni di Sport Mediaset.