Juventus, De Sciglio: «Quarantena? Esperienza positiva»

Mattia De Sciglio racconta il suo periodo in isolamento. Ecco le parole del difensore della Juventus sulla quarantena

Mattia De Sciglio, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del suo periodo di forzata chiusura in casa. Ecco le sue parole.

«Ho vissuto questa esperienza in maniera molto positiva. Mi sono inventato di tutto per far passare il tempo, altrimenti le giornate non sarebbero passate più. Ho sistemato casa, ho giocato alla PlayStation, ho seguito il programma di allenamento. In un modo o nell’altro il tempo è passato».