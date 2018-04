Juventus derubata a Madrid? Se lo dici il Real può querelarti

Dopo il finale controverso al Bernabeu la decisione del Real Madrid per porre fine alle accuse

Sono trascorsi ormai diversi giorni dal quarto di finale di Champions League tra Real Madrid e Juventus eppure gli strascichi di quanto accaduto nei minuti di recupero della sfida al Bernabeu non sono stati ancora smaltiti. I tifosi bianconeri, con l’assegnazione del calcio di rigore poi trasformato da Cristiano Ronaldo, si sentono derubati. Mentre in Spagna i madridisti non si spiegano il perché di queste proteste.

A quanto pare, però, il Real Madrid inteso come società ne avrebbe abbastanza dell’aggressione andata in scena anche in patria. Basti pensare che il quotidiano catalano Sport (ovviamente vicino al Barcellona) all’indomani di Real-Juve titolava “El robo del siglo”, ovvero “Il furto del secolo”. Da qui la decisione di dire basta a queste illazioni da parte del Real Madrid che, come riportato dal sito dell’Abc, si sarebbe detto pronto «a portare addirittura in tribunale tutti quelli che prenderanno parte a questa campagna diffamatoria nei confronti del Real». Querele in vista per chi continuerà a parlare di furto madridista?