Juventus, Di Livio: «Vorrei rivedere Del Piero in bianconero»

Angelo Di Livio, ex compagno alla Juventus di Alex Del Piero, ha parlato dell’ex capitano bianconero nel giorno del suo 47° compleanno: le parole di ‘Soldatino’ a Radio Bianconera.

DEL PIERO – «Con Del Piero abbiamo giocato insieme nel Padova, lui veniva dagli Allievi. A vederlo giocare e toccare la palla pensavi subito che fosse un predestinato. Galderisi spingeva molto per farlo giocare in prima squadra e così fu, fece un esordio importante e la sua carriera da lì parla da sola. È veramente un ragazzo di un’educazione e un rispetto fuori dal normale. A me piacerebbe rivederlo nella Juve e non lo dico solo perché è mio amico».