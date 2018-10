Douglas Costa ha voglia di tornare protagonista con la Juventus: allenamento oggi alla Continassa nonostante il giorno di riposo

Scontate le quattro giornate di squalifica per lo sputo a Federico Di Francesco nel corso della sfida contro il Sassuolo, Douglas Costa è pronto a riprendersi la Juventus. L’esterno offensivo tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida contro il Genoa e scalda i motori…

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’ex Bayern Monaco ha deciso di allenarsi anche oggi alla Continassa nonostante il giorno di riposo concesso da mister Allegri: un segnale importante per il tecnico, Douglas scalpita per tornare protagonista.