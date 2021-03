Juventus, Douglas Costa sarà ceduto: già fissato il prezzo

Douglas Costa torna alla Juve ed è già in vendita: via a 10 milioni di euro. Il brasiliano non resterà al Bayern Monaco

Su La Gazzetta dello Sport si fa il punto sul futuro di Douglas Costa in prestito secco al Bayern Monaco, non intenzionato a trattarne il riscatto. Flash tornerà sicuramente alla Juventus con un contratto che pesa per 11 milioni e quasi altrettanti di cartellino.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUNEWS24

Per non registrare una minusvalenza la Juve avrebbe bisogno di venderlo almeno a 10 milioni, una cifra che spaventa molte pretendenti, come ad esempio il Gremio.