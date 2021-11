Juventus, Dybala in campo con l’Atalanta: nuovo ruolo per la Joya

Allegri starebbe pensando di schierare Paulo Dybala in un nuovo ruolo in Juventus-Atalanta

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri starebbe pensando a Dybala titolare per il match di domani contro l’Atalanta. L’argentino è tornato in campo contro il Chelsea, dopo l’infortunio rimediato in Nazionale.

La novità riguarda il ruolo: il tecnico livornese sarebbe intenzionato a confermare il 4-3-3 visto con la Lazio. A quel punto, Dybala andrebbe ad agire largo a destra, con Morata e Chiesa a completare il tridente.

