Juventus, Dybala può raggiungere Platini contro il Sassuolo

Paulo Dybala, numero 10 della Juventus, può raggiungere Platini per presenze contro il Sassuolo

Paulo Dybala, numero 10 della Juventus, scendendo in campo contro il Sassuolo potrebbe raggiungere un altro grande della storia bianconera. La Joya raggiungerebbe quota 224 presenze con la maglia juventina, agganciando così Michel Platini.

Come riporta Tuttosport, Dybala, che ha segnato lo stesso numero di gol in Serie A della leggenda francese (68), punta anche i gol su punizione di Le Roi: 13 quelli segnati da Platini, 9 quelli della Joya che spera di segnare altri 5 gol per arrivare a quota 100 in bianconero.