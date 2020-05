Juventus, Dybala: «Spero di poter giocare ancora con Pogba»

Paulo Dybala spende parole al miele per l’ex compagno Pogba: le parole del talento argentino in forza alla Juventus

Paulo Dybala ha colto l’occasione per elogiare l’ex compagno Paul Pogba, attualmente di proprietà del Manchester United: «Ho avuto la possibilità di condividere grandi cose con lui e spero di poterle ripeterle un giorno. Per quanto riguarda la partita di quel giorno, è stato indimenticabile giocare in uno stadio come l’Old Trafford, uno degli stadi più importanti del mondo».

«Non appena entri, senti quella speciale atmosfera nell’aria e la respiri a pieni polmoni. Segnare e vincere una partita in quel modo è ancora più bello, e poter scambiare la maglia con il proprio amico è una delle cose più belle che si possano fare nel calcio», ha concluso l’attaccante della Juventus.