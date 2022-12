Juventus, Elkann valuta la cessione

Dopo il caso scoppiato attorno alla Juventus John Elkann potrebbe decidere di cedere il club bianconero. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, John Elkann potrebbe decidere di cedere la Juventus. Ad alcuni suoi collaboratori non ha fatto piacere il. caso scoppiato attorno al club.

IL PROBLEMA – L’ostacolo più grande per un’eventuale cessione è l’uscita dalla borsa che costerebbe tra i 200 e i 300 milioni di euro. Inoltre Torino non ha lo stesso appeal di Londra o Milano e ci sarebbero altre importanti squadre in vendita.