Juventus, l'ex Chiesa AL LAVORO col Liverpool: il VIDEO

Federico Chiesa, ex giocatore della Juventus, è passato al Liverpool in estate per arricchire il reparto offensivo

Dopo il video dell’arrivo e del primo abbraccio con l’allenatore Arne Slot, l’ex Juventus Federico Chiesa è di nuovo protagonista dei social del Liverpool con un altro filmato che lo ritrae.

Questa volta direttamente sul campo con l’esterno azzurro che scende in campo per la seduta d’allenamento. I tanti impegni dei Reds e gli ingressi a partita in corso saranno sicuramente possibilità importanti per Chiesa nonostante la grande concorrenza.