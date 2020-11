Nella lista dei convocati della Juventus per la partita contro il Ferencvaros, a sorpresa non c’è Gianluigi Buffon

Gianluigi Buffon non è stato inserito nell’elenco dei convocati per Juventus-Ferencvaros. Nessuna apprensione per il portiere bianconero, ma un piccolo problema fisico che gli impedirà di essere presente quest’oggi.

LEGGI LA NOTIZIA SULLE CONDIZIONI DI BUFFON SU JUVENTUS NEWS 24