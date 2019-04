Juventus, ecco l’obiettivo: fuori due big per arrivare a Varane

La Juve non ha tempo per festeggire: programmata la strategia per il prossimo mercato. Via due big per far spazio a Varane

La vittoria dello scudetto, non distrae di certo la dirigenza bianconera. La Juventus sta programmando la prossima sessione di mercato, perchè l’obiettivo, si sa, è uno solo: la Champions League.

Dalla Continassa, si lavora per concedere al futuro allenatore (sarà confermato Allegri?) una difesa ringiovanita e qualche nuovo potenziale talento. Prima di tutto, però, bisognerà fare cassa: i due indizati maggiori a lasciare la Juventus sono Dybala e Douglas Costa. In entrata, invece, sfumato De Ligt, la Juventus vuole puntare Raphael Varane in procinto di lasciare il Real Madrid. Seguito anche Alderweireld del Tottenham.