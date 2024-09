Juventus, il FUTURO di DANILO in bianconero

La Juventus potrebbe prendere questa decisione per quanto riguarda il futuro del difensore Danilo

La Juventus sta cercando di fare chiarezza sulla situazione di Danilo. Se in Nazionale ha giocato 90′ con il Brasile da capitano, in bianconero sta faticando a trovare spazio ritrovandosi ancora a zero minuti in tre partite.

Secondo Tuttosport, considerando il contratto in scadenza a giugno, la situazione potrebbe non sbloccarsi in quel di Torino. Infatti nel suo contratto c’è una clausola rinnovo automatico al raggiungimento di almeno la metà delle presenze stagionali a 4 milioni fino al 2026.