Juventus-Genoa, i bambini delle scuole calcio in Curva Sud – VIDEO

La Curva Sud della Juventus è stata squalificata per due turni dopo i cori razzisti avvenuti nella partita contro il Napoli. Ma questa sera in Juventus–Genoa, non è rimasta vuota. Infatti, grazie all’iniziativa “Gioca con me… tifa con me”, ha portato allo Stadium 6.500 bambini delle scuole calcio delle società dilettantistiche del Piemonte e della Valle d’Aosta. Il progetto, sviluppato in collaborazione con il centro Unesco di Torino è stato ben accolto dai giovani calciatori nati tra il 2004 e il 2011.

Si tratta di un’iniziativa già vista in precedenti occasioni, anche nello stesso Stadium. L’ultima volta fu nel 2013, ma quella volta furono gli stessi bambini ad essere stati poi squalificati per aver insultato il portiere dell’Udinese Brkic